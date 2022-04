"No me arrepiento, lo hice por mi hija y lo volvería hacer", dijo el padre que amenazó a un niño de 13 años

Argentina

Leonardo es el hombre que no se arrepiente de haber amenazado a un niño de 13 años, que le habría hecho bullying a su hija al interior del colegio Euskal Echea de Llavallol.

La noticia se conoció a raíz que el padre de la menor amenazó al escolar a través de un mensaje de audio de Whatsapp, para que dejara de amedrentar a su hija, la cual cuenta con un implante coclear.

El audio es el siguiente: "Me importa un carajo que tengas 13 años. El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, te voy a sacar la cabeza. Te voy a sacar los ojos, los voy a poner en un plato y te voy a obligar a comerlos, la próxima vez que cargues a mi hija. Te voy a hacer pedazos a vos y a tu vieja", según TN.

Tras ello, los padres del amenazado hicieron la denuncia a la justicia, la cual determinó una orden de alejamiento para Leonardo.

A pesar de lo anterior, el hombre aseguró a Mediodía Noticias de Eltrece que "No me arrepiento de nada. No lo voy a hacer, pero no me arrepiento de haberlo asustado (...) lo hice para que deje de hacer llorar a mi hija", la cual debido a su implante habría sido molestada ya que muchas veces no entiende lo que le dicen y deben repetirle las palabras.