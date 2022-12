Presidenta de Perú se comunicará con sus pares de Argentina, Bolivia, Colombia y México para aclarar la coyuntura

Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que se comunicará vía telefónica con los mandatarios de Argentina, Bolivia, Colombia y México, con el fin de aclarar la coyuntura que vive su país, y que derivó a su asunción como presidenta de la República.

“La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles (pasado) me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, manifestó Boluarte.