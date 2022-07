Se grabó mientras jugaba con un pez y sus seguidores enseguida lo advirtieron: “¡Es el más venenoso!”

Australia

Juliano Bayd, un entusiasta de la naturaleza y de la vida silvestre, de 21 años, protagonizó un curioso episodio mientras practicaba surf en la costa de Queensland, en Australia.

Al acercarse a la orilla de la playa con la marea baja, divisó un extraño pez que le llamó la atención y decidió grabar el momento para su cuenta de TikTok. Lo que jamás imaginó, es que se trataría de una de las especies más peligrosas del mar.

Las profundidades del océano están repletas de llamativos peces y los avistamientos de algunas de los especímenes poco conocidos se viralizan a través de las redes sociales. En esta ocasión, el joven que en su perfil de TikTok se autodenomina como “un apasionado de la fauna marina”, compartió su contacto con una criatura que generó pavor entre sus seguidores.

En su regreso a la costa luego de realizar su actividad con la tabla, se encontró con este extraño pez camuflado entre la arena de Dunwich, en la isla de Stradbroke, al este de Brisbane. Como se puede apreciar en las imágenes que difundió, entre el paradisíaco paisaje, vio apenas una cabeza con ojos oscuros un una boca que sobresalía de la arena.

Por su curiosidad natural como entusiasta de la fauna, se acercó al pez y mostró las aletas planas que salían por debajo del cuerpo y con una cresta que iba desde su torso hasta la pequeña cola. Sin saber de qué especie se trataba, Juliano Bayd se recostó en la arena y quedó al lado del pez.

Tras unos segundos en los que enfocó la cámara a un primer plano de la criatura, rodeó a esta con su brazo y empezó a jugar abriendo y cerrando la boca del pez que permaneció inmóvil. Lo hizo durante un tiempo hasta que terminó el video con la pregunta: “¿Alguien sabe qué es esto?”.

Minutos posterior a publicar la grabación de unos nueve segundos que ya suma 640.000 visualizaciones, sus seguidores vieron las imágenes y quedaron estupefactos al ver que se trataba de un pez piedra. “¡Es uno de los peces más venenosos del mundo!”, se sobresaltó uno de sus followers.

“Me gusta pensar que yo y el pez nos hicimos amigos”, bromeó el propio tiktoker. Sin embargo, otro de los usuarios agregó: “El hombre está arriesgando su vida por un TikTok... ¡Eso es dedicación!”. Y otro de los comentarios destacados alertó: “Hermano, no toques la parte superior. Me picó uno, no vale la pena en absoluto”.