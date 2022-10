"Solo se defendió": Un hombre le quitó la vida a un presunto ladrón

Cargando...

Brasil

El pasado 11 de octubre un video se volvió tendencia en Twitter, donde se observa a un hombre que luego de discutir brevemente con otro, le da un fuerte golpe en el rostro, justo en el parietal derecho, dejándolo tendido en el suelo.

En las imágenes se puede ver como el presunto delincuente cae muerto tras recibir un puñetazo de su víctima, que argumentó, actuar en defensa propia. Lo ocurrido fue captado por cámaras de seguridad del establecimiento, donde el joven pretendía ingresar.

En el clip de tan solo 45 se puede ver que un hombre intercepta a un joven con la supuesta intención de robarle. El fuerte golpe hizo que el ladrón caiga al suelo, provocando un golpe contuso en el cráneo, que habría ocasionado su muerte.

Las imágenes del presunto intentó de robo se volvieron tendencia entre los usuarios generando debate, actualmente en Twitter tiene más de cien mil reproducciones y 470 comentarios.

Entre los comentarios de los internautas: “Para nada era un intento de asalto, inclusive se ve tambaleante al de gorra roja. Y el otro aprovecha esta desventaja y lo golpea mortalmente. Si la situación fuera diferente no se hubiera resuelto de esa manera”. “Ya le había robado, se ve que el joven recupera su teléfono de la bolsa del ladrón, para llamar a la policía o a la ambulancia. El que no les muestren un video completo no quiere decir que es toda la información. Razonen”.

Cargando...