Tiroteo en tienda de disfraces deja una mujer sin vida y seis heridos en Estados Unidos

Un violento tiroteo registrado dentro de una tienda de disfraces dejó una mujer fallecida y seis personas heridas en la ciudad de Fairfield, California.

El ataque ocurrió el viernes 30 de octubre, aproximadamente a las 20:30, hora local, en un establecimiento de la cadena Spirit Halloween, ubicado en el centro comercial Solano Town Center.

Las autoridades identificaron a la víctima fatal como Constance Hages, de 31 años, quien murió a consecuencia de las heridas de bala. Su familia informó que estaba embarazada, un dato que quedó pendiente de confirmación forense.

La balacera provocó escenas de desesperación entre los compradores que se encontraban en el establecimiento y en otros locales del centro comercial.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fairfield, los agentes recibieron una alerta sobre disparos en el interior de Spirit Halloween.

Al llegar, encontraron a siete personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Una mujer fue declarada fallecida en el lugar, mientras que las otras seis víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

El ataque ocurrió cuando numerosas familias realizaban compras de último momento para celebrar Halloween, una de las festividades más populares de Estados Unidos.

Testigos describieron escenas de pánico, con personas que corrían para alejarse del establecimiento y otras que buscaban refugio mientras se escuchaban las detonaciones.

La Policía informó que entre las víctimas sobrevivientes se encuentran seis hombres de diferentes edades.

En una actualización difundida este sábado 31 de octubre, las autoridades detallaron que tres de los heridos, de 16, 19 y 32 años, permanecían en estado crítico.