Trump acepta facilitar visa a una madre para despedir a su hijo asesinado en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría aceptado conceder una visa de manera inmediata a la madre de un adolescente de 15 años que fue asesinado a tiros en Nueva York. Así lo informó este sábado el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, tras asegurar que conversó telefónicamente con el mandatario.

La mujer vive en Ghana y necesita viajar a Estados Unidos para despedirse de su hijo, Javits Frimpong, quien murió luego de recibir un disparo cuando se dirigía a su escuela en el barrio del Bronx.

«La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona», escribió Mamdani en sus redes sociales. También señaló que Trump aceptó concederle la visa durante la conversación que mantuvieron.

Hasta el momento de la publicación, la Casa Blanca no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio del alcalde.

El crimen sigue bajo investigación

Javits Frimpong llegó al Bronx desde Ghana hace aproximadamente un año para vivir con su padre y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

El jueves, poco antes de las 9:30, recibió un disparo en el abdomen cerca del Parque Crotona, cuando se dirigía a clases. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Policía busca a tres adolescentes que estarían vinculados con el tiroteo, pero todavía no se realizaron arrestos. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran al joven corriendo mientras era perseguido por una persona vestida de negro.

Por su parte, el padre de la víctima contó que días antes del crimen se había enterado de que su hijo sufría acoso escolar por parte de dos compañeros, quienes fueron suspendidos. Sin embargo, todavía no se estableció si ese antecedente tiene relación con el asesinato.

El caso generó conmoción en Nueva York y también motivó la intervención de autoridades de Ghana, que anunciaron gestiones para colaborar con las investigaciones y buscar justicia por la muerte del adolescente.