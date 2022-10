Un niño duerme abrazado a su perrito, así soportan las bajas temperaturas en las calles

Filipinas

Las fotos de un niño abrazado a su perrito para soportar el frío de la noche, en las calles de Manilla, Filipinas, cerca de la estación de trenes se hicieron virales en redes sociales. El pequeño lucía un aspecto descuidado y dormía junto a su can casi a la orilla de una acera, mientras la mayoría de la gente pasaba a su lado con indiferencia.

Las fotografías del menor recorrieron el mundo, el niño aún no ha sido identificado, pero las imágenes compartidas por el usuario de Facebook Jem Villomo, son una muestra de amor sincero y lealtad del mismo canino, hacia el menor. Esta escena es un respiro a la dura realidad que diariamente se afronta.

Abrazado a su perro, un niño y su can duermen abrazados. Foto: Facebook/ Jem Villomo

“El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área de Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo”, comentó en su cuenta Villomo.