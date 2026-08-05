“El 50-50 inicia hoy, es un día histórico”: Gobernadores exigen redistribución del presupuesto

Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, afirmó tras la reunión con el presidente Rodrigo Paz que “la reunión fue muy clara porque todos queremos y necesitamos lo mismo”. La máxima autoridad cruceña remarcó que la coparticipación tributaria de los impuestos vigentes de la ley financiera debe aplicarse obligatoriamente a los gobiernos autónomos departamentales desde el Presupuesto General del Estado 2027.

Exigencia de aprobación en Diputados

En relación con el segundo punto del consenso, Velasco cuestionó las maniobras legislativas que frenaron la norma de adecuación financiera aprobada en la Cámara Alta.

“Tenía que entrar en la orden del día hoy, pero no entró por artimañas políticas”, denunció la autoridad respecto a un beneficio que consideran plenamente conquistado por las regiones.

Finalmente, la máxima autoridad departamental exigió el cese de la retención del 10% del fondo de exploración tras una década sin proyectos de esa índole en el país.

“El 50-50 es una promesa del presidente, nos ha llamado acá y no hay chance que eso no pase”, concluyó el gobernador al declarar que Bolivia vive una jornada crucial para el descentralismo.

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