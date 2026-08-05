Velasco promueve el 50-50 para la reunión de gobernadores con el Ejecutivo

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó la jornada como un momento histórico en Sucre al señalar que “no venimos a pelear contra Bolivia, no venimos a pelear contra nadie. Venimos a pelear por una Bolivia distinta, una Bolivia más justa”. Con estas palabras pronunciadas en vísperas de los 201 años del país, la autoridad se refirió al modelo 50-50 para lograr la coparticipación tributaria a favor de los gobiernos autónomos departamentales.

La propuesta busca garantizar una equitativa distribución de los impuestos que se generan en cada departamento del país. Según el gobernador cruceño, la principal demanda de las regiones es la libertad para manejar sus propios recursos y solucionar los problemas inmediatos de la gente.

Autonomía financiera y justicia social

Velasco señaló que actualmente, la falta de ingresos limita de manera directa la capacidad de gestión de las autoridades en los territorios más alejados. La autoridad remarcó que sin estos fondos resulta imposible llevar agua potable, energía eléctrica o infraestructura vial a las comunidades locales.

En palabras del gobernador cruceño, el planteamiento no busca aplicar una medida de shock económico en el país, sino un proceso sostenible de cuatro a cinco años. De este modo, se prevé que para el año 2031 esté plenamente ejecutada la redistribución del 50-50 de toda la coparticipación tributaria.

Transición gradual hacia el 2031

Finalmente, remarcó que la predisposición manifestada por el Gobierno abre el camino para consolidar el debate en el plano legislativo antes de fin de año. La meta común de los nueve gobernadores consiste en incorporar este esquema en el Presupuesto General del Estado para su posterior aplicación.

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