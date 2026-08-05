Consejo de la Magistratura ratifica sanciones disciplinarias pese a que un juez renuncie

El Consejo de la Magistratura dispuso una recolección técnica de datos para analizar la actuación de la sala que otorgó una controvertida libertad al ex juez Herbert Zeballos. La medida busca identificar probables faltas administrativas o disciplinarias cometidas durante la emisión de dicha resolución judicial.

La Sala Plena de la entidad aceptó la dimisión presentada formalmente por el ahora ex magistrado Zeballos. Pese a la desvinculación formal del funcionario, la normativa vigente establece que la investigación disciplinaria continuará su curso habitual.

Respeto a las competencias constitucionales

El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Carlos Spencer Arancibia, informó que la institución precisó que no posee atribuciones legales para revisar, alterar o anular las decisiones jurisdiccionales dictadas por jueces y tribunales en ejercicio. Sin embargo, mantiene plenamente su facultad de control y fiscalización sobre el desempeño ético de todos los servidores del sector.

El órgano regulador ratificó su determinación de actuar bajo estrictos criterios de responsabilidad institucional e independencia del órgano judicial. Dichas acciones buscan garantizar el cumplimiento cabal de la ley y restaurar paulatinamente la confianza de la ciudadanía en el sistema.

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