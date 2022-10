Salud advierte con descuento al personal que suspenda sus actividades

Cargando...

Bolivia

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, advirtió este lunes que se procederá con los descuentos que la norma establece al personal que suspenda los servicios de salud a la población de Santa Cruz y lamentó que presiones personales impida que profesionales sanitarios asistan a su fuente laboral.

“Nosotros no vamos a permitir que por algunas mezquindades políticas e intereses particulares desestabilizadores se ponga en riesgo la administración de la emergencia sanitaria (…) Debemos decirle a la población boliviana que no haremos otra cosa que cumplir con la normativa, aquellos profesionales que estén incentivando el paro, que estén negándole el derecho a la salud a la población y no asistan a su fuente laboral tendrán la sanción que corresponde”, afirmó la autoridad.

Auza agradeció a los profesionales en salud que pese a amenazas asisten a su fuente laboral para prestar atención a la población y dijo que el Gobierno nacional garantizará el desarrollo de sus funciones.

Criticó que se intente vulnerar los derechos de las personas que requieren de una atención en salud y que no se deje a los profesionales en salud asistir a su fuente laboral.

“Se van a tomar las consideraciones necesarias en cuanto a la tolerancia”, sostuvo a tiempo de anunciar que se hará un seguimiento minucioso para garantizar que los servicios de salud a la población no sean interrumpidos arbitrariamente por negligencia y apetitos personales de unos cuantos.