“Cacerolazo y Petardazo” en la zona sur e intentos de bloqueo en Chiñata

Anoche se escuchó la detonación de petardos en la zona sur de la ciudad, esto se debió a las convocatorias que se hicieron por las redes sociales, denunciando la falta de ayuda de la Alcaldía, en rechazo de la ampliación de la cuarentena, porque muchos indican que “viven del día”.

En el departamento, los reportes de vecinos daban cuenta de la manifestación en la zona sur, así como el municipio de Sacaba. El Presidente de la Mancomunidad “Primero de Mayo”, parte del Distrito 9, Jhonny Mollo, indicó que la “Canasta Familiar” entregada por el municipio no tendría reglamentación.

“Creo que si hoy era el final de la cuarentena hay una ampliación de 10 días más, hasta el momento no hay nada ningún tipo de recurso que se esté asignando para el tema de prevención y peor ahora con este tema de la canasta familiar de Bs. 200, que no tiene reglamentación (…) No podemos aguantar más días, crecen las familias vulnerables, si bien al principio no eran muchas ahora son más”, indicó Mollo.