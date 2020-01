“Que la policía no tenga miedo y que ingrese al trópico”

El secretario de Comunicación del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, señaló ayer que la Policía puede ingresar con sus efectivos al Trópico a cumplir con su labor de seguridad. Además, rechazó la declaración del comandante de la Policía, Cnl. Jaime Zurita, quien acusó a dirigentes cocaleros de proteger el narcotráfico.

“Quiero decirle al Comandante que no tenga miedo, que ingresen, si ellos indican que estamos protegiendo al narcotráfico, no lo estamos haciendo. Que vaya, que no sea cobarde y que ingresen, pero ya nomás que no sigan excusándose”, sostuvo.