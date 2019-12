Gobernadora Soria negocia retorno de la policía al Trópico

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

A 54 días de la salida de la policía del Trópico, el Gobierno aguarda el resultado de las negociaciones que realiza la Gobernadora Esther Soria, para el retorno de los uniformados.

El 8 de noviembre, los policías se amotinaron, días después pobladores tomaron y quemaron sus instalaciones en el Trópico. La noticia del repliegue policial se conoció el 11 de noviembre, un día después de la renuncia del ex presidente Morales.

“Por supuesto que la policía va volver, es por eso que estamos haciendo las negociaciones correspondientes. La Gobernadora junto al Comandante departamental están haciendo los acercamientos, no queremos hacer ningún movimiento forzado, se quiere evitar la violencia. (...)Nuestra Policía ya se ha sentado con ella y están haciendo negociaciones para que esto vaya fluyendo”, indicó el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El ministro señaló que la ausencia de la policía es notoria, pues cuando hay accidentes de tránsito no hay quién haga el reporte, por tanto el accidentado no recibe atención médica y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) no paga y si hay muertos no hay indemnización. En casos de feminicidio u otros delitos no hay quién haga un informe y tampoco hay forma de hacer una investigación.

Hace una semana, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez, dijo que “nadie” expulsó a la Policía del Trópico, se fueron “por su cuenta” aunque reconoció “destrozos” y dijo que merecen un proceso por abandono de funciones.

Murillo señaló que el Gobierno tiene la potestad para instruir inmediata presencia policial y militar en el Trópico, pero no lo hace para “no confrontar ni generar violencia, sino (buscamos) hacer las cosas de buena forma”.