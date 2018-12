Óscar 'Oki' Paniagua, de la plataforma Movimiento 21F de Santa Cruz, señaló a un tercer sujeto como presunto implicado en la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) suscitada el martes pasado en Santa Cruz, a quien identificó como Ricardo R.

El activista político afirmó que Ricardo R. se encontró con Gabriel Justiniano, el otro sujeto involucrado en los hechos violentos y quien fue condenado el domingo a tres años de cárcel. La Policía halló un audio en el teléfono de Justiniano cuando lo capturó y sobre esa base identificó a los interlocutores, uno de ellos Paniagua.

Los hechos violentos surgieron después de una marcha convocada por estudiantes de la UGRM en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y que desencadenaron en el incendio provocado del edificio del TED, el asalto de un multicentro de Entel y daños al frontis de Impuestos.

Paniagua asegura que no teme ser investigado y adelantó que esperará una posible notificación judicial en la plaza 24 de Septiembre, en apoyo a los piquetes de huelga de hambre por el 21F.

“Yo no me escondo, tengo las manos limpias, doy la cara, voy a estar aquí señores de la Policía y la Fiscalía para ir a hablar sobre el audio”, declaró.

Audio textual de mensajes enviados por Whatsapp enviados por Paniagua al tercer involucrado:

“El audio se lo envío a Ricardo R., específicamente y personalmente a su WhatsApp, y lo nombro a Gabriel porque fue a las dos personas que vi y porque ellos son una plataforma, que es la plataforma No”, dijo el activista a un medio de comunicación.

“Ricardo ayer no han tenido consideración con lo que ha pasado y escúchame bien vos y Gabriel, hay un detenido de las plataformas del "21F" y yo los voy a denunciar a ustedes dos, son unos irresponsables, espero que si me ves no me saludes Ricardo, ni vos ni Gabriel no sirven para nada”, señala Paniagua en el registro sonoro.

“Yo voy a informar al Comité Cívico esta noche en la asamblea y espero que vayas para que te lo diga en tu cara porque lo que has hecho ayer (…) casi nos has metido en un problema, si es que ya nos metiste. Espero que esto pase, si pasa no te voy a nombrar, lo voy a dejar pasar, pero si pasa algo Gabriel, Ricardo ustedes van a pagar”, añade en el audio que fue divulgado por la Policía y, luego, por el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.