Alumnos realizan examen en línea juntos y el maestro los reprueba

Millones de alumnos han tenido que acatar las enseñanzas de sus profesores a través de plataformas como Zoom o Classroom para mantener el ciclo escolar en plena pandemia pero algunos han decidió zafarse de estudiar haciendo trampa, este el caso de dos estudiantes que fueron descubiertos por su maestro cuando resolvían una prueba individual pero juntos, la reacción de los alumnos se hizo viral inmediatamente en las redes sociales.

Esta dinámica a distancia ha tenido sus momentos virales, por ejemplo: la ocasión que unos estudiantes le realizaron una broma cruel a su profesor; el docente que, para mantener la atención de sus chicos, se disfraza de diversos superhéroes; y los procesos de titulación que han tenido que suceder por webcam. Ahora, a esta lista de situaciones, se suma el momento en que un profesor se dio cuenta que dos alumnos estaban realizando un examen juntos.

Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos", es lo que manifiesto el profesor al darse cuenta que sus discípulos estaban en una situación ideal para copiarse. Al parecer, ellos no se dieron cuenta que tenían activa la cámara de su computadora, por lo que quedó a la vista de todos sus compañeros la forma en que estaban resolviendo la prueba, que tenía que ser individual. "Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no", agregó el docente.

Lo que volvió viral este momento - pues se compartió en redes sociales - fue la reacción de los colegiales, quienes mostraron un rostro de impacto por su descuido, sin siquiera reaccionar para apagar la cámara. "Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa", afirmó el maestro.