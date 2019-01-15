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16/01/2019 - 12:52

Lo amarraron de pies y manos

Amarran a un borracho impertinente en pleno vuelo de avión

El individuo fue arrestado por la Policía y se enfrenta a cargos por alteración del orden público.

Vanessa Fuentes Villalta

Los pasajeros de un avión de la compañía rusa S7 que este miércoles volaba desde Bangkok (Tailandia) rumbo a Novosibirsk (Rusia) ayudaron a inmovilizar a un viajero en estado de embriaguez que actuaba de manera violenta para evitar un aterrizaje de emergencia en China o Mongolia.

Las imágenes del incidente fueron publicadas por un testigo en su cuenta de Instagram. En el material gráfico se aprecia el momento en que varios pasajeros colaboran entregando sus cinturones y cinta adhesiva para atar de pies y manos al agresor, quien posteriormente aparece tendido en el piso de la cabina.

El autor de la publicación detalló que el protagonista del suceso, quien previamente habría sido detenido y deportado de Tailandia, bebió de una botella de whisky que había traído consigo a bordo de la aeronave. A continuación, comenzó a proferir insultos y a amenazar a otras personas, desestimando las órdenes de la tripulación que lo instaba a calmarse.

Finalmente, tras arribar a destino en Rusia, el individuo fue arrestado por la Policía y se enfrenta a cargos por alteración del orden público.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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