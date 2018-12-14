EN VIVO

Internacionales

Ciclista español se salva de morir tras dormir en una carpa a -50 ºC mientras recorría Siberia

Pajares no esperaba que mientras acampaba en su tienda de campaña, la temperatura nocturna descendería a ese nivel.

Vanessa Fuentes Villalta

Un aventurero español de nombre Andrés Abian Pajares, se lanzó la temeraria travesía de recorrer en bicicleta los 4.658 kilómetros entre las dos ciudades rusas de Magadán e Irkutsk, y logró eludir  la muerte tras sobrevivir a una temperatura que casi alcanzó los -50°C el pasado 14 de diciembre.

Aunque el ciclista tiene experiencia en trayectos de larga distancia y a ha recorrido inhóspitos lugares del mundo, no contaba con la dureza del clima y que el frío sería tan extremo. Pajares no esperaba que, mientras acampaba en su tienda de campaña, la temperatura nocturna descendería a ese nivel, casi imposible de ser soportado por el cuerpo humano.

De hecho, en su blog aseguró que era consciente de que en su travesía podría enfrentar hasta -60ºC, pero realmente esperaba que fuera "solo" -30 ºC.

Afortunadamente el ciclista recibió asistencia y fue auxiliado por Vaja Chemurziev, Movsar Mutsólgov y Aslán Jabriev, tres jóvenes originarios de la región rusa de Ingusetia, quienes lo trasladaron hasta recibir atención médica, donde se constató que se le habían congelado varios dedos, por quitarse un guante cuando estaba dormido.

Ver esta publicación en Instagram

В Магадан по трассе в -50 едет испанец. На велосипеде В Магаданской группе WhatsApp "Весьма. Ягоднинский район" читатели скинули фотографии и видео путешественника, который едет в Магадан. На фото мужчина в зимней одежде путешествует на велосипеде по заснеженной трассе. По предварительной информации, которую удалось о нем собрать, велосипедиста зовут Маркус, он из Испании, решился на экстремальное путешествие в Магадан зимой по колымской трассе. Чуть позже появилось видео, на котором испанца в палатке будят местные жители и предлагают подвезти до города Сусумана. Судя по всему, по-русски иностранец не говорит. "Весьма" просит связаться с редакцией людей, что-либо знающих о путешественнике по тел. 8-964-455-27-32.

Una publicación compartida de ИА Весьма (@vesma.today) el

Te puede interesar
Últimas noticias
Programación
que no me pierda

00:00

Que no me pierda

pare de sufrir

00:30

Pare de sufrir

notivisión

02:00

Notivisión

yingo

03:00

Yingo

super deportivo

04:30

Super deportivo