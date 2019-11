Confirman autenticidad de audio de Evo ordenando cerco a ciudades

Bolivia Bolivia

El vídeo de la llamada de Evo Morales entre el dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi es auténtico, según confirmó el director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), Cristian Sánchez, a un diario de Cochabamba, pues pudieron constatar que el cocalero realizó tres llamadas a México.

Yucra ahora es solicitado para declarar por mantener contacto con el expresidente Evo Morales durante los días de tensión en el país.

En el video se escucha a Yucra conversando con Morales, quien supuestamente ordena cercar y dejar sin alimento a las ciudades para mantener la presión contra el gobierno interino de Jeanine Áñez.

"Hermanos que no entre comida a las ciudades, vamos a hacer un cerco a las ciudades (...) Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura, algunos no entienden (que es la) dictadura, ahora la gente va a ver cómo se vive en la dictadura con el golpe de Estado. Estoy pensando y quiero que sepan, si la Asamblea (Legislativa) mañana o pasado rechaza mi renuncia voy a intentar como sea meterme hermano, aunque me detengan, vamos a dar dura batalla a los racistas y fascistas hermano", expresa supuestamente al expresidente.