Decidió cambiar su aspecto y sorprendió a su familia en navidad

Esta es la historia de Elizabeth Watking, una mujer que bajó de una talla 30 a una talla 8 y que afirma a la vez que su propia madre no la reconoció después del cambio, el día que llegó a su casa.

Elizabeth tiene 38 años, es de Buckinghamshire, en el Reino Unido, hace un tiempo atrás pesaba casi 170 kilos, pero con la ayuda de un bypass gástrico y una dieta estricta de entre 700 y 1.200 calorías por día, consiguió alcanzar un peso de unos 70 kilos en menos de año y medio.

Los resultados son tan drásticos que amigos y familiares no la reconocieron y aún no la reconocen. Elizabeth no solo ha perdido peso, sino que también ha encontrado el amor y ahora está comprometida.

Hablando sobre la transformación, Elizabeth, que nació en Estambul en una familia armenia y se mudó al Reino Unido cuando tenía 12 años, afirma que ha luchado con el peso desde la infancia.

“He sido grande toda mi vida, incluso durante mi infancia. Muchos factores para esto se debieron al consumo excesivo de comida tanto en los malos momentos como en la celebración en los buenos momentos”, cuenta en entrevista a The Mirror.

A medida que Elizabeth crecía y su peso seguía aumentando, la joven se aisló del mundo exterior para evitar las miradas y las críticas de los extraños. Hasta tal punto llegó su obesidad que le costaba caminar sin tener que pararse y sentarse. Al darse cuenta de que no podía continuar como estaba, Elizabeth decidió someterse a un bypass gástrico en mayo de 2017.

Después de la cirugía, restringió su dieta a solo 700 calorías por día durante un año, tiempo durante el cual perdió los 100 kilos que tanto daño le hacían a su salud. Elizabeth dice que ahora tiene la energía para estar activa y ser feliz.