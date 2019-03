Denuncian por violencia familiar a magistrado del TCP

Sucre, Bolivia Sucre, Bolivia

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, fue denunciado el pasado 11 de marzo en el Ministerio Público de Sucre, por su esposa por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

Carmela Wilma Torrez sentó una denuncia en el Ministerio Público por el presunto delito de violencia familiar o doméstica en contra de Orlando Ceballos Acuña, quien fue convocado a efectos de prestar su declaración este 14 de marzo.

De acuerdo a la denuncia presentada por la víctima, el hecho sucedió el pasado 10 de marzo en horas de la noche, cuando la pareja discutió y Ceballos habría reaccionado de manera agresiva, propinándole golpes en el rostro, en el brazo y en la cintura.

Sin embargo, Ceballos y su esposa dieron una conferencia de prensa este miércoles para señalar que se trata de un “problema estrictamente personal”, el que fue magnificado en las redes sociales.

“Un problema estrictamente de carácter personal, lamento que las redes sociales hayan magnificado con niveles de escándalo lo que fue una discusión que cualquier pareja o matrimonio puede tener”, sostuvo el magistrado.

Por su parte, su esposa asintió lo que dijo Ceballos, “tuvimos una discusión en ese ámbito se hizo la denuncia (…). Me sorprendí cunado se viralizó en las redes sociales. El caso no llegó a mayores y está en archivo de obrados porque no hay más elementos y todo está en orden", dijo la mujer.