Doctora boliviana muere a causa de 15 disparos en Brasil

Sao Paulo, Brasil Sao Paulo, Brasil

Una médico boliviana fue asesinado con al menos 15 disparos después de salir de la clínica de salud donde trabaja, este miércoles (28), en Bebedouro, São Paulo.

Los testigos le dijeron que Suhelen Calderón Cortez, de 30 años, estaba retirándose de la unidad de salud familiar donde ella trabajaba y que ubicada en el vecindario de Sanderson de la ciudad distante de 379 kilómetros de São Paulo, cuando un automóvil pasó y disparó varias veces. Cortez recibió al menos 15 disparos. La doctora estaba en el programa de pasantías para revalidar su título boliviano en Brasil. La policía civil abrió una investigación para dar con los responsables del asesinato.

Según el subdirector responsable del caso, Calderón era muy reservada y pocas personas sabían sobre su vida personal. El presentador general de SP Interior, Rodrigo Pagliani, dio más información sobre el caso en su red social.

Los testigos le dijeron a la Guardia Civil Municipal (GCM) que el asesino estaba en un automóvil que utilizó para darse a la fuga después del hecho. El hombre siguió a la doctora boliviana con el vehículo en reversa mientras ella caminaba con su teléfono celular en la mano hacia su automóvil. Cuando Suhelen subió a su auto, el pistolero se aproximó al vehículo y disparó al menos 15 veces antes de huir.

La Policía Civil obtuvo imágenes de cámaras de seguridad instaladas en una empresa de bienes raíces cerca de UBS. El material debería ayudar en la investigación. “Tenemos equipos en el campo que buscan reunir este tipo de información y también información sobre la vida de la víctima, de dónde vino, qué estaba haciendo, si tenía algún tipo de relación con alguien. En eso estamos trabajando”, dijo Vasconcelos.

El comandante de GCM, Luis André Rosa Junior, dijo que Calderón estaba consciente en el momento en que fue rescatada y le dijo a los guardias civiles que no conocía al pistolero. Según un testigo, Calderón no prestó atención a lo que el hombre decía mientras la seguía. Ella dijo que no sabía quién era. Habrá una necesidad de investigación adicional por parte de la Policía Civil. Parece que el caso tiene refinamientos claros de ejecución e incluso algo de pasión, debido a la cantidad de disparos.

El Ayuntamiento de Bebedouro informó que Calderón estaba haciendo una especie de pasantía en la UBS, para revalidar su título, mediante el Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira (Inep) para la aceptación en Brasil de médicos formados en el extranjero.

"Era una persona muy reservada, no tenía muchos amigos, al menos nos resulta difícil encontrar a estas personas", agregó el delegado. La calle Argentina, donde se encuentra el centro de salud, fue aislada por el trabajo de expertos y el servicio fue suspendido en UBS y los pacientes están siendo transferidos a unidades cercanas.