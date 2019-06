Femicida Barreda dijo estar "muy arrepentido" por los asesinatos

El cuádruple femicida platense Ricardo Barreda dijo estar "muy arrepentido" por los asesinatos que cometió el 15 de noviembre de 1992, cuando les quitó la vida a su esposa, Gladys McDonald; a sus dos hijas, Cecilia y Adriana, y a su suegra Elena Arreche.

Luego reconoció estar bien de salud pese a su edad, planteó no querer volver atrás porque no le gusta revolver y apuntó que cuando se “revuelve mierda sale mal olor".

Detalló que vive en esa zona del norte del conurbano, donde todo el mundo lo conoce y lo trata bien, y añadió: "Es más, me esperan, me llevan a un lado, a otro, me invitan", y negó que los vecinos de esa localidad lo critiquen por el cuádruple asesinato. Por último, Barreda pidió a los medios que lo “dejen de hinchar" y dijo que la gente que lo frecuenta es lo suficientemente cauta para no hacer preguntas irritantes.