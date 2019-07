Protestan por asesinatos de 620 líderes sociales en Colombia

Para este viernes hay convocadas marchas en Colombia para rechazar a los asesinatos de líderes sociales, en una convocatoria difundida a través de las redes sociales por diversos sectores políticos y de opinión, que coincidieron en que hay que detener la violencia contra ellos.

Fernando Ramos relató a CNN desde Bogotá qué es lo que está pasando y quiénes están detrás de estos crímenes.

Los asesinatos de la reclamante de tierras, María Del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio frente a su hijo de 9 años en Tierra Alta, y de la abogada y defensora del medio ambiente, Yamile Guerra Suárez, el 20 de julio en el departamento de Santander, al noreste del país, son los más recientes casos de asesinatos de líderes sociales.

Según la Defensoría del Pueblo entre marzo de 2108 y mayo de este año fueron asesinados 196 de estos defensores de derechos humanos en Colombia.

Por su parte, Edgar Zuluaga, líder social campesino que busca que se garantice el acceso a la tierra a quienes más la necesitan, denuncia que ha recibido amenazas de muerte. "A usted le da miedo ya defender los derechos de su comunidad, le da miedo lo que pueda pasar con su vida", cuenta Fernando Ramos sobre dichas amenazas.

"Digamos no me da miedo, me da temor. Porque si a nosotros nos diera miedo no seguiríamos resistiendo, no seguiríamos luchando para que este país se mejore. EL miedo lo obliga a uno a echarse para atrás. Pero si nos da temor porque nuestros hijos, nuestras mujeres pueden correr peligro de aquí a mañana y nosotros lo que queremos es un país en paz", comentó Édgar Zuluaga, líder social Campesino.