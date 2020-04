Drake recurrió a dos exámenes de ADN para reconocer a su hijo

Lo más importante para usted en este momento es conectarse a su propia luz interior. Esto creará la mayor apertura de todas. Confíe en que tiene todo el poder interno para hacer que esto suceda, y para hacerlo, conéctese con las personas y las cosas que le brindan mucha alegría. Cuando la mente comience a pensar demasiado o temer, cambie su atención de inmediato a algo brillante. No importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que está sucediendo a nuestro alrededor ahora, siempre puede elegir liberarse de la rueda del sufrimiento y el pánico y abrirse a su propia luz. Somos poderosos manifestantes, así que una vez que elijas en el momento cambiar tu conciencia a algo bueno, te mostrará en tu realidad. Sea consciente, especialmente en este momento de los miedos provenientes de otros, y reconozca que no todo debe ser contenido por usted. A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Mar 30, 2020 at 2:14am PDT