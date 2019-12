Famoso rapero muere tras sufrir un colapso en pleno aeropuerto

Juice Wrld, un joven rapero conocido por su éxito de 2018 "Lucid dreams", murió el domingo poco después de sufrir un ataque en el Aeropuerto Midway de Chicago, confirmó Variety.

Un comunicado de la oficina del forense del condado de Cook informó de la muerte de Jarad A. Higgins, de 21 años, natural de Homewood, Illinois. No se especificó la causa del fallecimiento.

El primer medio que informó del deceso fue TMZ, que citó fuentes de las fuerzas de seguridad que aseguraron que el rapero sufrió un ataque cuando caminaba por el aeropuerto y fue declarado muerto poco después en el hospital.

Ni el sello discográfico del rapero, Interscope Records, ni sus representantes respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario de Variety.

Nacido y criado en Chicago, el rapero -que cumplió 21 el 2 de diciembre- logró un rápido ascenso desde que empezó a publicar sus canciones en SoundCloud siendo adolescente en 2015, puliendo un estilo que mezclaba elementos emo y de rock con hip-hop.

La canción "Lucid dreams", que lanzó de forma independiente en 2017, fue creciendo de forma sostenida hasta que se lanzó como un single oficial en 2018 que entró en las listas musicales y llegó al número dos. Sus letras solían tratar sobre depresión, muerte y el abuso de sustancias.

Tras fichar por Interscope Records a principios de 2018, Juice publicó poco después su álbum de debut, "Goodbye & good riddance", que se convirtió en platino antes del final del año y contenía otro single número dos, "All girls are the same."

Su segundo álbum, "Death race for love", apareció en la primavera boreal de 2019. Este año estuvo de gira por Europa junto a Nicki Minaj.