Entre Ríos: “Muchos creen que el virus del coronavirus no existe”

El municipio de Entre Ríos, ubicado en la provincia Carrasco a 265 kilómetros de la ciudad, se ha convertido en el epicentro de la propagación del coronavirus (Covid-19), registra 91 casos positivos y 14 fallecidos.

La jefe médico del hospital de segundo nivel del municipio indicó que la población no cumplió con la cuarentena establecida, remarcó que “algunos no creen en la existencia del virus”.

“Lastimosamente no hay conciencia, nos siguen diciendo que es algo político, es una lucha constante, hemos intentado concientizar a las personas por radio, yendo a controles al mercado, a la frontera, pero este objetivo no se ha logrado (…), están con una mentalidad de que el virus no existe”, lamentó la doctora.