Evo Morales: “La Derecha no volverá”

Desde primeras horas de la mañana cientos de cocaleros y militantes llegaron al centro de la ciudad, se concentraron en la Plazuela Busch, para brindar su respaldo al Presidente Morales.

Poco a poco las demás organizaciones sociales llegaron, de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, con cánticos en apoyo al primer mandatario, haciendo flamear whipalas y banderas del MAS, donde se oía el resonar de los petardos.

Dirigentes y representantes oficialistas dieron encendidos discursos cuando estuvieron en la testera, ante la ovación de los presentes. Evo Morales fue recibido con guirnaldas y el grito de los asistentes “Evo amigo el pueblo está contigo”.

Morales a la hora de iniciar su discurso dijo “Ya hemos vencido”, asegurando una victoria con más del 10%. “Y eso que falta computar 120 mil votos, y esos son del campo” señaló.

“Ahora nuevamente nos concentramos para defender la democracia (…) Los neoliberales han vuelto de vende patrias a golpistas, quieren que vuelva ese sistema de Gobierno, pero no volverá jamás, no volverá la derecha (…) Quieren volver para arruinar a Bolivia, pero no solamente quieren volver con democracia, sino con Golpe de Estado”, declaró.