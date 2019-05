Evo pidió a los productores bajar el precio de la cerveza

Chuquisaca, Bolivia Chuquisaca, Bolivia

El presidente Evo Morales, solicitó este viernes a los productores de cerveza bajar los precios, ya que el Gobierno a través de la fábrica de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) venderá dichos insumos más barato que los privados.

"Me dicen que en el mercado por botella es 2.20 centavos y nuestra fábrica, Envibol, venderá en 1,80 centavos. Así que los hermanos de Paceña, Sureña, Taquiña y Huariña tienen que bajar el precio de la cerveza. Estoy pensando en sacar una ley donde si no está (la imagen de) Zudáñez, Chuquisaca y Bolivia en las botellas no se tomarán", afirmó el jefe de Estado.

Las declaraciones de Morales se dieron durante la inauguración de la Fábrica de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), emplazada en el municipio de Zudáñez, del departamento de Chuquisaca, a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre.

La entrega de esa factoría se enmarca en la Agenda de Mayo, que cumplen autoridades regionales y nacionales para conmemorar el Primer Grito Libertario de América del 25 de mayo de 1809.

"Este proceso es un camino sin retorno, no podemos equivocarnos", agregó al sostener que -en su criterio- el país está mejor que otros en la región. "Vean lo que pasa en Argentina, en Brasil, con el modelo neoliberal, bajo el dominio imperial, por eso mucha información, mucha reflexión", agregó.