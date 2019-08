Evo se abre a la cooperación internacional ante los incendios forestales

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El presidente Evo Morales manifestó la mañana de este domingo que cualquier ayuda para sofocar los incendios en la Chiquitanía es bienvenida, por lo que instruyó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa iniciar las gestiones para canalizar la colaboración.

"Hay algún anuncio de cooperación, bienvenida la cooperación, sea de organismos internacionales, sea de personalidades, como también sea de presidentes", afirmó.

La noche del sábado, los pobladores de Roboré protestaron en las afueras de la Quinta División Militar pidiendo al Estado que acepte la ayuda internacional.

En la población de Lauka Ñ, en Cochabamba, Morales encomendó a la Cancillería las gestiones pertinentes, para establecer que las cooperaciones sean rápida y efectiva, y agradeció las llamadas de solidaridad de los presidentes de Paraguay, de Chile, de España y otros países.

"Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar, totalmente abierto, nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, aunque no me comuniqué con el presidente Macri, también el presidente de Perú está dispuesto a cooperar", acotó.

El dignatario del Estado anunció que decidió suspender la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), para las elecciones generales de octubre próximo, y atender el siniestro.