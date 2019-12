Ex intendente: “Me sentí acorralado y acosado”

La ex autoridad municipal afronta un proceso penal por incumplimiento de deberes, porque habría permitido la construcción de más de 4 mil casetas de dos niveles en el mercado La Pampa y la avenida Barrientos.

“En el caso de la asociación “Los Andes” el memorial lo dirigen al alcalde municipal del Cercado en el mes de marzo; luego salió una autorización no de la intendencia, ni de Antonio Ferrufino, fue autorizada el 25 de julio de 2019 por la secretaría de planificación de la alcaldía”, expresó el ex intendente, Antonio Ferrufino.

Aseguró que las acusaciones en su contra se deben a un tema político, porque la ex autoridad pertenece a una agrupación política desde hace un año “Unidos por mi Llajta”, indicando que fue objeto de chantaje de algunos concejales.

“Me sentí acorralado y acosado, por eso tomé la decisión de renunciar (…) Pero no sé hasta cuando me van a seguir persiguiendo. Toño Ferrufino o la dirección de la intendencia no autorizó la elevación de casetas”, añadió.