Ex Miss Cochabamba: “Adriana Mariscal me agredió en un concierto”

La Miss Cochabamba 2018, Vanessa Vargas y la segunda finalista de este certamen Adriana Mariscal, protagonizaron una pelea durante el concierto de Sebastian Yatra en el campo ferial de Alalay, el pasado 2 de marzo.

Vargas durante entrevista en “El Mañanero” dijo que desde el concurso de “Miss Cochabamba” recibió insultos de carácter verbal de Mariscal, pero la ex reina de belleza indicó que nunca prestó atención a las provocaciones.

“Cuando el evento ya estaba concluyendo, esta chica se acercó a mi mesa, saludó a una amiga que tenemos en común y en ese momento me empujó, me hizo caer a un asiento. Entonces yo le dije ¿Qué te pasa? En ese momento ella me agarró del cabello, intenté soltarme pero como no lo logre me defendí, cuatro guardias y el novio de Mariscal nos separaron” relató Vargas.

La Miss Bolivia Mundo indicó que quiere una disculpa pública de Mariscal, sólo de esa manera podría considerar retirar cualquier acción legal en su contra. “Lo que más me duele es que mi imagen está siendo afectada con falsos testimonios” señaló.

“Yo no me disculparía, porque no inicie esta situación, ella comenzó con agresiones verbales, en todo caso la que merece una disculpa soy yo” aseguró la ex Miss Cochabamba.

Por su parte, Mariscal, según el documento de la denuncia que realizó el martes pasado, recibió una patada en su canilla, dos golpes en el rostro, un empujón y jalones de cabello. En su cuenta de Facebook, dijo que no atacó a nadie, ni empezó la pelea, solo se defendió.