Exministro de salud se presenta ante la Fiscalía a declarar por el "caso respiradores"

Este miércoles el exministro de Salud, Aníbal Cruz, se presentó ante la Fiscalía en la ciudad de La Paz, tras ser convocado a declarar, en calidad de testigo, por la compra de 170 respiradores con sobreprecio.

Al ingresar al Ministerio Público, Cruz aseveró desconocer la razón por la cual fue citado ya que él dejó el cargo el pasado 8 de abril.

"No puedo hacer ninguna declaración porque el caso está declarado en reserva, sin embargo, mi participación es en calidad de testigo. Yo no participé de nada", aseguró la ex autoridad.