Gobernación no implementará el SUS “hasta que el todo el sistema no consensúe”

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Oscar Urenda, manifestó que mientras las instituciones en salud no consensúen en cuanto al Sistema Único de Salud (SUS), el ente departamental no podrá implementarlo, puesto que existe rechazo en cuanto a la viabilidad de este proyecto.

Desde el Gobierno, se ratificó este jueves que el SUS entrará en vigencia desde el próximo año, como estaba previsto. Según el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, indicó que a partir del 2 de enero se iniciará el proyecto con la inscripción de los afiliados en los centros médicos de primer nivel, y desde marzo comenzará la atención a los pacientes.

"Aquí está faltando un poco de raciocinio por parte del Gobierno y del Ministerio para hacer un seguro que sí es necesario para la población, pero que debemos ponernos de acuerdo (porque debe) reunir las condiciones mínimas y poder implementarlo", indicó.

Urenda señaló que el tercer nivel no podrá recibir instrucciones de una inscripción de los afiliados porque el sistema aún no se ha consensuado ni entrado en vigencia. Mencionó que el fortalecimiento del personal, la estabilidad laboral, fortalecimiento de emergencias y la incertidumbre entre los galenos son tareas pendientes del SUS.

"Los operadores del seguro son los médicos y el sistema de salud, y en estos momentos ellos no están de acuerdo con el seguro y mientras ellos no nos digan que podamos avanzar no vamos avanzar porque no estamos a dispuestos de enemistarnos con nuestra base médica", recalcó.