Gobierno retira acusación por el caso de supuesto terrorismo

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En una audiencia cautelar, el Ministerio de Gobierno retiró la acusación que presentó esa cartera de Estado, en la gestión del expresidente Evo Morales, en el denominado caso 'Terrorismo' que estaba liderado por Eduardo Rózsa y en el que fueron implicados varios empresarios y líderes políticos de Santa Cruz.

"No podemos seguir con estas injusticias, es por eso que mi persona viene aquí en nombre de la presidenta constitucional Jeanine Áñez a decir que esto es una farsa, que debemos parar con estas amenazas. Tenemos que perseguir a los verdaderos culpables, de los que han crucificado a estos ciudadanos cruceño", afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ante el juez Sixto Fernández.

La autoridad dijo que ese juicio fue "una farsa" montada por ex autoridades para perseguir políticamente a ciudadanos que se oponían al régimen del expresidente Evo Morales.

"Ya no es posible que sigamos con estas farsas, con estos juicios, con estas persecuciones de un lado y de otro. Los verdaderos terroristas han escapado de este país, los verdaderos sediciosos han escapado del país", dijo.

"Después de que hemos conocido las declaraciones de las jueces ciudadanas, donde con claridad dicen que todo ha sido montado por el Ministerio de Gobierno, que les han pagado, que les obligaban, que les amenazaban para hacer lo que el Ministerio de Gobierno quería, entonces nuestra obligación, en justicia, es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio", agregó.

Murillo llamó a la reflexión a los jueces y fiscales para "acabar con este show", puesto que el Gobierno de transición no está de acuerdo con cargar "esta mochila vergonzosa".

¿Qué pasará con el caso de supuesto terrorismo?

El ministro de Gobierno señaló que sólo queda la acusación del Ministerio Público, instancia a la que instó a "ser coherente" y retirarse.

Cruce de palabras

Tras la intervención de Arturo Murillo, el juez Sixto Fernández, dijo a la autoridad que en el proceso no existió ningún detenido y que todos se defendían en libertad. Murillo respondió: "¿Después de cuántos años? Por favor, no me meta los dedos a la boca.

En abril de 2009, un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que, según exautoridades, pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores.