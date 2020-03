Italia; "hay demasiada gente en la calle, no sabemos que están haciendo"

Italia Italia

Ante los alarmantes datos sobre el impacto del coronavirus en Italia (3.405 muertos y más de 33 mil positivos, el primer país en número de víctimas mortales) las autoridades de las zonas más afectadas comienzan a pedir un endurecimiento de las prohibiciones dictadas por el gobierno para frenar el brote. Entre ellos se encuentra el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, quien incluso pidió la intervención del Ejercito para contener la salida de las personas de sus casas, que siguen siendo demasiadas.

La región desde hace unos días también cuenta con la ayuda de un equipo de expertos chinos que estuvo en primera línea en la lucha al coronavirus en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, donde en enero unos 56 millones de personas fueron sometidas a una gigantesca cuarentena para frenar el avance del brote.

El experto que manejó a Wuhan directamente se asombra de la cantidad de personas que están en las calles, muchas que usan el transporte público y pocas personas con máscaras. Lo que expuso primeramente es que las medidas no son demasiado estrictas y que Italia debería actuar con mucho más rigor.

Los expertos chinos confirmaron que las medidas no son lo suficientemente rígidas y es necesario aumentar las medidas de cuarentena contra la propagación de Covid-19 .

“Están pasando por algo muy similar a lo que hemos pasado en China”, explicó el vicepresidente de la Cruz Roja china, Sun Shuopeng. "En Wuhan hubo un gran número de pacientes positivos, hospitalizados y lamentablemente también muertos. Si aumentan las medidas de cuarentena, es más fácil detectar los positivos del coronavirus ".

Los expertos explican que en Wuhan, apenas un mes después del cierre total tuvieron los primeros resultados, los hospitales pudieron tratar a los pacientes con las medidas necesarias y redujeron las infecciones. Por eso, ellos han pedido seguir el modelo de esa ciudad, que fue epicentro de la pandemia y logró eliminar los casos de contagio local y reducir drásticamente el número de muertes con una limitación total de las actividades y los desplazamientos.

“Todas las actividades económicas deben detenerse, todos deben quedarse en casa, todos deben hacer su contribución”, dijo Shuopeng, después de expresar su sorpresa al ver tantas personas en las calles milanesas.

Afirmó además: “Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas , hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las máscaras. No sé qué están pensando. Ahora mismo tenemos que parar el tiempo. Hay que detener todas las actividades económicas. Hay que detener las interacciones sociales que normalmente nos gustan. Toda la gente debería quedarse en cuarentena en sus casas. Y necesitamos que todos estén completamente preparados para proteger las vidas. La vida de nuestra gente es el tema más importante en este momento”, dijo Shuopeng.

Fontana agregó que hablará con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para comprender qué se puede hacer en el menor tiempo posible. Su solicitud será tomar las medidas que se han sugerido con un alto a las actividades productivas y al transporte público. Por su parte, Conte consideró el jueves inevitable prolongar el bloqueo del país, el cierre de tiendas y de escuelas, mientras se combate al coronavirus y asegura que las restricciones de movimiento y sociales están funcionando.

Las medidas restrictivas están firmada por decreto hasta el 3 de abril, pero Conte aseguró que está claro que la disposiciones como el cierre de muchas actividades comerciales e individuales del país, así como las que afectan a la escuela, no habrá más remedio que prorrogarlas. Los fallecimientos en Italia por el coronavirus ascendieron el jueves a 3.405, 427 más que el miércoles, con lo que este país se convierte en el primero del mundo en número de víctimas mortales, por delante de China (3.245).

El número de casos positivos actualmente es de 33.190 en Italia, mientras que ya han sido dados de alta 4.440 personas, según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. Además que en Lombardía, también se está disparando la epidemia en Emilia Romaña, con 5.214 casos positivos y 531 fallecidos. Las personas ingresadas con síntomas fueron 15.757 respecto a las 14.363 de este miércoles, mientras que las personas en cuidados intensivos son 2.498, respecto a las 2.257 de ayer.

En la habitual rueda de prensa en la que se actualiza el dramático balance de los fallecidos y contagiados, el jueves se quiso dar un mensaje positivo al destacar que hay 300 niños con coronavirus, pero no hay víctimas ni casos graves, dijo el presidente de la sociedad pediátrica italiana, Alberto Villani.

Villani quiso tranquilizar a muchos padres y abuelos, en el sentido de de que no existe un problema pediátrico y que cuando hay síntomas, el pediatra debe ser consultado y con él decidir qué hacer. Pero en este momento el coronavirus en sí no es un problema para los niños.

Lo que está convirtiéndose en un problema es la falta de camas en intensivos y la falta de personal, además de los muchos médicos que se están contagiando e incluso muriendo, hoy otros tres médicos murieron en Lombardía, lo que eleva el número total de muertes a 13.

Asimismo, la Agencia del Fármaco (AIFA), explicó que el aumento repentino de la demanda de medicamentos utilizados en terapias hospitalarias de pacientes hospitalizados debido a la epidemia ha generado deficiencias de fármacos y añadió que se está pidiendo mayor producción.