José María Leyes aun no presentó su renuncia formalmente

Han pasado ocho días desde que el alcalde, José María Leyes, anunciara su alejamiento del municipio, sin embargo aún no formalizó su renuncia ante el Concejo Municipal, los concejales indicaron que todo se trató de un “Show”.

“Esperemos que no esté jugando con Cochabamba, haciendo conocer comunicados, dando a conocer su alejamiento, después no lo formaliza, después va ser como una burla, no ha enviado ninguna carta al Concejo, pero él tiene que venir personalmente a dejar y recién tendría un efecto legal, eso dice el artículo 10 de la Ley 482”, explicó el concejal Joel Flores.