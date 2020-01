Los maravillosos beneficios de comer palomitas de maíz

Mundo Mundo

Las palomitas de maíz son un clásico que no pasan de moda y tampoco pueden faltar para ver una película, sin embargo, aunque no lo crean, son un alimento antiguo que se consume en México hace más de 5,000 años, al cual se le atribuyen grandiosos beneficios para la salud, siempre y cuando se preparen sin mantequilla, sal y sean reventadas en aire caliente, no en microondas, ya que con este método aportan el doble de calorías.

Según información liberada por un estudio realizado por SELF Nutrition Data las palomitas son el aperitivo perfecto al que se le atribuyen cualidades para bajar de peso, principalmente por su bajo aporte calórico ya que una taza aporta únicamente 30 calorías, un alto contenido en fibra y son un buen alimento para brindar saciedad. Se destacan por ser un grano entero que aporta vitamina E, del complejo B, minerales, antioxidantes, magnesio y manganeso.

Por otra parte estudios realizados en la Universidad de Scranton en Estados Unidos, afirman que las palomitas de maíz se destacan por su alto contenido en polifenoles, un tipo de sustancias antioxidantes a las que se les atribuyen numerosas bondades asociadas con un mejor estado de salud.

También existen otros estudios interesantes con información relevante, tal es el caso British Medical Journal reveló que la fibra dietética que contienen las palomitas, contribuyen positivamente para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. A la vez este destacado aporte en fibra ayuda a mantener activo el tracto digestivo de tal manera que se acelera el tránsito intestinal y se evitan padecimientos como el estreñimiento.

Una investigación realizada por Proceedings of the Nutrition Society de Cambrigde determinó que la fibra de las palomitas de maíz apoya en la disminución del riesgo de padecer diabetes tipo 2 y mejora la capacidad de utilizar la insulina de manera adecuada.

Se destacan por ser un alimento con un alto valor antioxidante que combate los radicales libres, por lo que combate los signos del envejecimiento prematuro y es un buen alimento para el cerebro que detiene el deterioro cognitivo.