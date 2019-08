Manuel Canelas: "No por decir desastre la solución será inmediata"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, sostuvo en el programa Que No Me Pierda que el Gobierno cuenta con los recursos económicos y la capacidad técnica para atender el incendio forestal que actualmente se suscita en la Chiquitanía.

En ese sentido, afirmó que no corresponde declarar un Desastre Nacional en la Chiquitanía, ya que el Estado "no está desbordado en la capacidad económica y técnica para acudir a otros grados de ayuda que no son necesarios". Explicó que la declaratoria de Emergencia tiene que ver en la movilización del Gobierno cuando una situación ha sobrepasado a una región.

"Como observación nuestra podemos decir que es un desastre, una tragedia, es excepcional, lo compartimos plenamente. Pero otra cosa es el término jurídico que te habilita la capacidad de movilizar los recursos que necesitas", indicó.

"Ni el desastre ni la emergencia suponen soluciones inmediatas, es una cosa que debemos tener clara. No por decir desastre la solución será más inmediata", enfatizó la autoridad señalando que cuentan con militares y helicópteros desplazados en la zona.

Este miércoles en contacto con el programa QNMP, el gobernador Rubén Costas, exigió al Gobierno declarar Desastre Nacional porque hasta la fecha se han consumido más de 1 millón de hectáreas por el fuego, y porque en otras comunidades el fuego sigue avanzando.

Por otra parte, respecto a la posición de diferentes actores e instituciones quienes exigen decretar una pausa ecológica, Canelas indicó que esperarán los resultados sobre el número de las hectáreas afectadas para luego determinar el tiempo que debe durar la pausa.

"Vamos a esperar a tener mayor grado de certidumbre, en todo caso no pasa nada por pasarnos un poco de la pausa ecológica porque lo primero es recuperar lo dañado y ahí los esfuerzos tienen que ser comunes y colectivos", dijo.

Señaló que el Gobierno está "abierto a discutir con los actores políticos, ganaderos, ecologistas y universitarios" sobre los decretos aprobados para la expansión agrícola, puesto que actualmente es una situación conflictiva".

Sobre las personas que fueron arrestadas por la Policía provocando un incendio en Roboré, el ministro manifestó que las investigaciones del Ministerio Público determinarán las responsabilidades.