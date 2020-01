Médicos preocupados por consejos alimenticios de influencers

Mundo Mundo

Hace unos días en diferentes medios de comunicación se publicaron datos obtenidos de una encuesta nacional que realizó la Universidad UADE y la consultora Voices que advirtió que casi tres de cada diez argentinos sigue en redes a instagramers reconocidos que publican tips y consejos sobre alimentación, además un buen porcentaje manifestó seguir las recomendaciones sobre dietas de algún influencer.

El gran problema radica en que éstas celebridades pueden haber o no leído, pueden o no haber investigado pero lo cierto es que no realizaron una carrera universitaria, no poseen un título habilitante ni una matrícula para ejercer influencias en la población, ni tampoco están preparados para determinar qué riesgo pueden correr las personas según sus propias vulnerabilidades al recibir un mensaje que parecería que vale para todos.

En ese sentido, crece la preocupación de médicos y licenciados especialistas en Nutrición frente a la cantidad de mensajes impulsados por no profesionales en las redes sociales, motivo por el cual se vieron obligados a lanzar la difusión de una campaña contra el intrusismo desde las distintas sociedades científicas bajo las consignas "La nutrición es una ciencia, no una opinión” y “La salud se cuida con matrícula”.

“En los últimos años se produjo el fenómeno de piedra libre para hablar sobre nutrición y alimentación pero esto se agravó últimamente, cuando personalidades populares con gran cantidad de seguidores, por ser modelos, panelistas, profesores de gimnasia, coach health, periodistas o simplemente no siendo nada pero habiendo logrado un cuerpo supuestamente perfecto comenzaron a usar sus redes como un medio de comunicación y transmisión de mensajes que muchos intentan seguir, sin saber si son recomendaciones realmente saludables o servirán personalmente para ellos”. Para la médica especialista en Nutrición Virginia Busnelli (MN 110351), “en el marco de querer lograr el cuerpo de esa modelo, los estándares de belleza y la perfección física que postulan las influencers de la moda o las costumbres aconsejadas por periodistas con alta tendencia fanática, aparecen rígidas inclinaciones alimentarias”.

Debido a esta obsesión, los seguidores de las redes sociales se embarcan en fuertes restricciones nutricionales y supresiones alimentarias, que verdaderamente pueden dañar la salud, llegando a casos de malnutrición, déficits de vitaminas, trastornos de la conducta alimentaria o la mayoría de las veces a la imposibilidad de sostenerlo, llegando al fracaso con sentimientos de culpa, pérdida del control y aumento de peso posterior.

En el país crece una profunda contradicción que preocupa gravemente a los médicos especialistas en nutrición: a medida que avanza la epidemia de obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria se hacen cada vez más frecuentes, afectando enormemente a adolescentes y cada vez a edades más tempranas.

La anorexia y la bulimia afectan a 7 millones de mujeres y a 1 millón de hombres en todo el mundo. En la Argentina, según datos del año 2011 de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba), el 37% de las mujeres entre 15 y 20 años sufre un trastorno alimentario. Para que se presente un trastorno alimentario debe haber una predisposición psicológica y genética, pero además hay factores protectores y predisponentes.

“Entre los adolescentes, las redes juegan un rol importante que les permite ampliar y mejorar las relaciones sociales, acercar a las personas que están lejos y permite compartir experiencias de forma instantánea, algo que antes no era posible -analizó Busnelli-. Pero a la vez, en la red existe un vacío legal que permite que lamentablemente los malos hábitos o los patrones conductuales peligrosos se contagien”.

De acuerdo a las estadísticas del Centro especializado en desórdenes alimentarios (Ceda), el 90% de las consultas en su sede son de mujeres, de las cuales el 60% son adolescentes, coincidiendo con la misma población que hoy maneja su vida social a través de las redes. Estos son datos que deberían hacer recapacitar y tomar medidas inmediatamente.

El problema de las regulaciones sobre las redes sociales, es una temática aún pendiente en el siglo XXI, que preocupa a los especialistas, siendo tema central en las reuniones, que buscan una posibilidad de limitar que se puedan compartir este tipo de experiencias públicamente.