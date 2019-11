Mochilas II: Juez determina medidas sustitutivas para Leyes

El juez Segundo de Instrucción Anticorrupción, Richard Rodríguez, otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva del alcalde electo José María Leyes, en el caso “Mochilas II”, luego que la defensa presentó un informe psicológico, que determina un trastorno depresivo mayor en Leyes.

“Se ha hecho justicia después de muchos meses de persecución y abuso. No sólo me han perseguido a mí, me han encarcelado, mi familia se ha visto afectada, pero todo eso junto con el MAS, queda en el pasado (…) Dios se encargará de aplicar justicia”, señaló Leyes al salir de su audiencia.