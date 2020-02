Modelo con síndrome de Down triunfa en el New York Fashion Week

Madeline Stuart, de 19 años, ha hecho historia tras convertirse en la reina de las pasarelas de la New York Fashion Week. La joven con síndrome de Down ha estado acompañada por otras estrellas del modelaje. Natural de Brisbane, Austrlia, esta chica lleva año y medio haciendo de modelo con bastante éxito. Es la segunda modelo con síndrome de Down que pasea por la NYFW.

Según publica el diario británico Mirror, Madeline Stuart debutó el año pasado en las pasarelas y, gracias al reciente desfile de la New York Fashion Week, se ha convertido en un referente en el mundo de la moda. Nació en Brisbane en 1996 y ya es la segunda vez que aparece en la Semana de la Moda de Nueva York. Es la segunda modelo con este síndrome que desfila en esta fiesta. La primera fue Jamie Brewer, que también es conocida por ser actriz, especialmente por su papel en la serie American Horror Story.

Eso sí, aunque no haya sido la primera persona con síndrome de Down en aparecer en la Semana de la Moda de Nueva York, sí está considerada la primera que, teniendo esa condición aparece en ella bajo la ocupación de modelo profesional. De hecho es la primera modelo profesional del mundo con síndrome de Down.

Stuart decidió que quería ser modelo tras ver un desfile de moda en Brisbane con su madre en 2014. Tanto le apasionó la idea que perdió 20 kilos de peso. A continuación asistió a una sesión de fotos. En 2015 su madre comenzó una campaña en la red con el fin de asegurar su carrera como modelo. De esta forma Madeline consiguió un gran número de seguidores y la repercusión suficiente para que las marcas se interesaran en ella. La consecuencia fue que firmó dos contratos como modelo. Uno de ellos con la marca Manifesta, y otro con la marca de bolsos everMaya. Más tarde apareció en una sesión de fotos de soltera para Rixey Manor en Virginia y en Vogue.