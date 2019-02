Morales llega a Caranavi y supervisa las tareas de rescate

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El presidente Evo Morales viajó este lunes a la región afectada por los deslizamientos que dejaron varios fallecidos, en la carretera Yolosita-Caranavi, para supervisar las tareas de rescate. En el lugar, instruyó a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) habilitar vuelos solidarios para trasladar a las personas afectadas por el cierre de la carretera Santa Bárbara-Caranavi.

"Estamos supervisando las tareas de rescate y la evacuación en helicópteros de los heridos en los deslizamientos en Caranavi. Los ministerios de Defensa y Obras Públicas están trabajando desde el inicio del hecho para dar auxilio oportuno. El Estado está presente junto al pueblo", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Luego de una inspección y sobrevolar la zona del derrumbe, en el sector Puente Armas de la carretera, Morales afirmó que el problema del deslizamiento de tierra es estructural, por lo que una solución integral para habilitar la vía demandará unas dos semanas.

Hemos ido al lugar del deslizamiento y vimos la gravedad del desastre. Hemos conversado con personas damnificadas, transportistas y autoridades para recabar información. La habilitación del camino requiere una solución estructural que va a llevar un tiempo. pic.twitter.com/iRQBZ7ZK0W — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 4 de febrero de 2019

"Vamos habilitar (un avión) Hércules para que pueda trasladar de La Paz hasta Santa Ana de Huachi - Covendo (...). Eso no es para ganar, no es para lucrar, es una cuestión de solidaridad (...) Viendo de cerca y conversando con los técnicos va a tardar la solución, por eso quisiéramos habilitar este Hércules que vuele de La Paz a Santa Ana de Huachi, ida y vuelta, para no estar arriesgando" la vida de las personas, remarcó.

En horas de esta tarde, el número de víctimas se incrementó a 17 personas por los deslizamientos del fin de semana. Además, hay 1.600 damnificados en 11 urbanizaciones.