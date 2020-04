Murillo: "No voy a permitir que se dé comida en mal estado"

El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, exigió al Concejo Municipal de Cochabamba y a la Fiscalía tomar acciones en el caso de la supuesta distribución de alimentos en mal estado a policías y militares.

En las últimas horas, en las redes sociales publicaron denuncias sobre una supuesta distribución de comida en mal estado, por parte de la alcaldía de Cochabamba.

"No voy a permitir que a los militares, a los policías, a nadie se le dé un plato de comida podrida", sostuvo la autoridad nacional, que aseguró no permitir ningún hecho de corrupción, más aún durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Cómo le pueden dar un plato de comida podrida a un policía, no me entra en la cabeza, pido una investigación. Y pregunto ¿Hay concejales acá? Si no hay concejales cierren el concejo, porque los concejales son para eso”, declaró.