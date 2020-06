Murillo: El que negocia con el plasma y con la vida merece la cárcel

En declaraciones vertidas este martes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo advirtió que está prohibido vender plasma y consideró que la persona que quiera hacer un negocio con la vida merece estar encarcelada.

"El plasma está prohibido vender, (...) no podemos comercializar con la vida, la vida no tiene precio, todos debemos trabajar a favor de la vida y la persona que quiera hacer un negocio con la vida realmente no merece estar en la calle, merece estar en una cárcel", manifestó.