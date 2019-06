Reconsiderarán salida de Montaño de la alcaldía

Quillacollo, Cochabamba Quillacollo, Cochabamba

El Concejo municipal de Quillacollo derivó a la comisión quinta el análisis del pedido de reconsideración presentado por el ex alcalde Antonio Montaño, en un plazo es de 10 días.

Montaño dijo que esperará y que no tiene intención de “asaltar el poder”, la comisión está a cargo de las concejales Angelina Zeballos Frente para la Victoria (FPV) y Elizabeth Barcaya del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Él ha solicitado que se trate en el pleno del concejo, durante la sesión, sin embargo la presidencia designó este caso específico a la comisión quinta”, indicó la concejala Zeballos.

En tanto Montaño, manifestó que aceptará la determinación que asuman los concejales, “en estas circunstancias en las que me encuentro solo, no voy a mostrar desesperación, no haré nada que no corresponda” añadió.