La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Luego del amotinamiento que realizaron diferentes unidades policiales de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Beni, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó esta madrugada a la Policía para dialogar y conocer cuál es su malestar y preocupaciones.

“Confío plenamente en que voy a conversar con los jefes policiales para entender cuál es su malestar y sus peticiones. Nosotros tenemos plena confianza en que vamos a poder superar esta situación que se presenta en la Policía Boliviana”, afirmó en contacto con la prensa la madrugada del sábado.

Romero descartó las versiones que circulan en las redes sociales respecto a que las FFAA estarían acuarteladas para una represión. “Aquí no habrá un febrero de 2003, el ministro de Gobierno se pondrá en la puerta de la unidad policial, ese extremo no va a suceder, eso no sería responsable. Quiero ratificar lo que antes ya dijo el ministro Javier Zavaleta (ministro de Defensa) a los medios de prensa”.

Después de recordar "la responsabilidad histórica de la policía en esta coyuntura", el ministro de Gobierno dijo que espera entender las manifestaciones policiales en un marco estrictamente institucional, separado de lo político.

"No se puede contaminar lo institucional con el factor político, porque si contaminamos, obviamente nuestra institución quedaría enormemente cuestionada ante la historia", expresó.

Finalmente se refirió a la denuncia que hizo el líder cívico Luis Fernando Camacho, de que había una orden de hacerlo desaparecer: “No señor, no hay ningún plan para eliminar la vida de nadie, nosotros proclamamos como fundamental derecho, la vida; nuestros principios éticos no son compatibles con la muerte; de tal manera seamos responsables, no exacerbemos los ánimos porque estamos en un momento de tensión colectiva”.