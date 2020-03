SABSA confirma que por el momento no hay vuelos solidarios

Roberto Cortez, Gerente general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), informó que aquellas personas retenidas en los aeropuertos sin poder viajar, por la cuarentena total han sido despachas, y que de momento no está previsto algún vuelo solidario.



"No hay ningún vuelo solidario programado, se despachó el domingo a las personas que quedaron varadas en los tres aeropuertos internacionales en los que opera SABSA, que son el aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz), Jorge Wilstermann (Cochabamba) y de El Alto", declaró Cortez.



Debido a la cuarentena obligatoria determinada por el Gobierno, como medida de prevención contra el coronavirus, no se están atendiendo vuelos comerciales de pasajeros.



Sin embargo, "sí estamos con vuelos comerciales de carga, que no está restringida para nada, estamos prestos y trabajando con personal mínimo para la atención de emergencias", sostuvo.



La administración de la presidenta Jeanine Añez, mediante el Decreto Supremo N° 4199, declaró cuarentena total en todo el territorio nacional desde las cero horas del pasado 22 de marzo y esta medida se aplicará hasta el 4 de abril.