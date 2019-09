Sargento que filmó al Gobernador de Oruro ebrio fue citado a declarar

El sargento Raúl C., quien filmó al Gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad, informó que le iniciaron un proceso disciplinario y que debe prestar su declaración informativa este viernes.

El sargento, que trabaja en el departamento de Tarija, filmó a Vásquez del Movimiento al Socialismo (MAS), el pasado 24 de agosto, cuando éste se encontraba a bordo de un vehículo oficial en estado de ebriedad.

En el vídeo se observa al Gobernador intentando influir al efectivo con el Comandante de Oruro en línea. El sargento explicó que lo están acusando de haber actuado de manera independiente con la grabación, pero aseguró que presentó sus descargos.

“Nunca he actuado de manera independiente, he dado parte, he presentado todos mis informes de descargo”, agregó.