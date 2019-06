Se le levantó la falda a JLo y reveló que no lleva tanga

El viento le jugó una mala pasada a Jennifer López. Y es que en un momento dado la falda se abrió más de lo debido y dejó ver que, como apuntan muchos en las redes, “no lleva tanga”.

Y no les falta razón. Eso sí, por mucho que no lleve tanga no quiere decir que no lleva ropa interior. Todo lo contrario. Lo que ese soplo de aire reveló es que, una vez más, Jennifer hizo uso ese día de una faja.

Es habitual que en Nueva York se haga uso de este tipo de prendas siempre que tiene que acudir a un acto con vestidos tan apretados y sugerentes como este. Lo que no contaba López es que se acabara viendo.

Una faja que ha creado cierto debate en las redes. Por un lado hay quien no le da la más mínima importancia y quien incluso defiende su uso: “¿Qué problema hay con que lleve una faja? Muchas lo hacen y nadie dice nada…pero claro, como es Jennifer López hay que criticarla”.

Por otro hay quien ha querido atacarla con toda la artillería aprovechando este descuido de la cantante: “¿Jennifer López lleva faja? Qué fuerte…para que luego digan que tiene un trasero perfecto”, “Madre mía si esa faja la lleva mi abuela”, “No tendrá tanto tipazo si necesita una faja cada vez que se pone un vestido” o “Qué escándalo” son algunos de los comentarios en este sentido.